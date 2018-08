Ao ser lançado candidato à reeleição, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou em discurso durante convenção realizada na manhã de sábado (4), como será o desenvolvimento de seu trabalho durante a campanha de reeleição.

"Nossos trabalhos terão transparência e responsabilidade, nesses três anos e sete meses, nós não fizemos outra coisa a não ser nos dedicarmos aos assuntos públicos de Mato Grosso do Sul. Não teremos uma eleição fácil, mas não faremos uma campanha denegrindo a imagem de ninguém, eu e nossos candidatos iremos fazer uma campanha propositiva, falando de valores, do que é importante para o estado se consolidar, 'olhando olho no olho', recebendo as críticas que são importantes e incorporando no nosso governo ideias e ideais dos 14 partidos que estão conosco nessa coligação", finalizou.