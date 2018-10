O ex-prefeito de Campo Grande e candidato ao Senado Federal, Nelsinho Trad (PTB), afirmou neste domingo (7), que será um parlamentar moderno, transparente e presente nos municípios.

O candidato fez a declaração após votar e ainda acrescentou que sua campanha foi bastante produtiva e as pessoas entenderam a mensagem. “Penso que isso fez com que as pessoas nos indicassem como o preferido em todas as pesquisas eleitoais”, disse ao completar que está confiante na vitória.

Nelsinho vai acompanhar a apuração dos votos na casa de sua mãe, dona Terezinha Mandetta Trad e logo após o resultado das urnas, seguirá para o diretório do PSDB.