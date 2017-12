Após declarações, Marun reafirma que espera

Após a repercussão das declarações de que o governo espera “reciprocidade” dos governadores que aguardam financiamentos de bancos públicos na questão da reforma da Previdência, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB) reafirmou em nota que, espera contribuição dos agentes públicos.

O ministro destacou que em suas declarações não disse que os financiamentos estão condicionados a apoio a Reforma da Previdência. "Assisti a citada entrevista e desafio qualquer um a destacar o trecho em que afirmo que financiamentos estão condicionados a apoio a necessária Reforma". Apesar de "não estar condicionado", Marun ressaltou a expectativa de contribuição.

"Afirmei, como reafirmo, que espero que todos os agentes públicos tenham a responsabilidade de contribuir neste momento histórico da vida da Nação. E afirmei, como reafirmo, que vou dialogar de forma especial com aqueles que estão sendo beneficiados por ações do governo, pleiteando o seu envolvimento no esforço que estamos fazendo para realizar as reformas que o Brasil necessita", disse em nota.

Marun ainda comparou a "conduta governamental" com a renegociação das dívidas do estados. "Foi a partir dai que repactuamos a dívida dos estados dando fôlego financeiro e de igual maneira fizemos com os municípios. Também a estes não só parcelamos o débito previdenciário, que eles tinham no ano passado, como partilhamos a multa no processo de repatriação de divisas".

Carta

Em resposta as declarações do ministro na última terça-feira (26), os governadores do nordeste enviaram uma Carta ao presidente Michel Temer (PMDB) criticando Marun e ameaçando processar o ministro. A assessoria do ministro afirmou que ainda não recebeu a carta.