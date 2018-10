A maioria dos institutos de pesquisa erraram acima da margem de erro, quanto a realização de um segundo turno em Mato Grosso do Sul. Apenas dois dos institutos que apresentaram trabalhos no estado, Ibope e Ranking, se saíram um pouco melhor, no primeiro turno.

O Ibope que cravou Reinaldo com 50% (ele teve 44.61%), ficou no limite da margem de erro. Já o Ranking, que previu o segundo turno, deu números bastante próximos do resultado final pra Azambuja e Odilon, mas superestimou o percentual de Junior Mochi.

Todos os outros institutos erraram, acima de suas margens de erro, o resultado da eleição no primeiro turno. Esta semana começaram as publicações de novas pesquisas. Quem errar de novo no segundo turno, terá muita dificuldade de expor para opinião publica a sua "competência". Talvez por isso, apenas uma das empresas de pesquisa, divulgou publicidade, louvando a exatidão de seus números, ao final do primeiro tempo da eleição de 2018.

Se após a eleição que acontece dia 28 de outubro, o filme se repetir, o segmento, pode ser o maior perdedor dessa eleição, por ser algo generalizado. Só pesquisas próximas do real, evitarão essa derrocada.

Confira a diferença nos levantamentos de alguns institutos:

- Ibope - registrada na Justiça Eleitoral com o número MS?08295/2018

- Ranking

- Ipems

- Ibrape - registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-07828/2018