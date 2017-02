Após escândalos envolvendo Agepen, diretor pede exoneração

Pedido foi entregue após operação do Gaeco que apura corrupção

Após ser alvo de uma operação do Gaeco, o Diretor Presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN/MS, Ailton Stropa Garcia, entregou ao governador Reinaldo Azambuja sua carta de demissão. O pedido foi feito após uma reunião com os Secretários de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa e de Governo, Eduardo Riedel.



Segundo ele, foi quando informou em "caráter irrevogável e irretratável, sua exoneração do cargo que ocupa desde 13/04/2015. O pedido tem por objetivo permitir que, tanto o Governo e a Sejusp, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, apurem, com total isenção e sem qualquer influência de sua parte, sua conduta à frente da Autarquia", afirmou em nota oficial.