O presidente estadual do Partido Social Liberal de Mato Grosso do Sul (PSL/MS), Rodolfo Oliveira Nogueira, divulgou nesta quarta-feira (3), uma nota explicando e rebatendo acusações feitas na última semana pela candidata do próprio partido, Soraya Trhonicke, contra ele, quando esta afirmou que foi ameaçada de morte pelo presidente estadual do PSL.

No documento, Rodolfo que também é primeiro suplente na chapa de Soraya, repudia as declarações feitas pela candidata e destaca que o presidenciável pelo PSL, Jair Bolsonaro, tomou conhecimento de todas as acusações feitas por ela. Ele informou ainda que todas as provas necessárias que confirmam sua versão estão guardadas e serão apresentadas em breve.

Pessoas que tiveram acesso a Bolsonaro, afirmam que ele estaria insatisfeito com o ocorrido em MS, “criticando” quem trabalha para atrapalhar sua candidatura em MS e colocando “somente interesses eleitorais” à frente dos objetivos maiores do partido. Segundo essas vozes, a candidata ao Senado, um candidato a deputado federal e outro a estadual, estariam agindo de forma açodada e sem qualquer autorização para isso.

Coincidentemente, Bolsonaro gravou vídeos de apoio a candidatos de outros partidos, como a deputada federal e candidata à reeleição, Tereza Cristina (DEM) e para o senador Waldemir Moka (MDB) que busca a reeleição para o senado por MS. Além disso, Bolsonaro recebeu Rodolfo Nogueira em sua residência no Rio de Janeiro, após este ter ser sido “denunciado”, mesmo se recuperando do atentado do último dia 6 de setembro, “prestigiando” o presidente do partido.

No encontro, o candidato à presidência teria elogiado “amigos de primeira hora” como Rodolfo Nogueira, o Coronel David, candidato a deputado estadual e o Dr. Luiz Ovando, que disputa uma vaga na Câmara Federal. Neste dia, Bolsonaro anunciou a um pequeno grupo que apoiaria o senador Moka, que é seu amigo e que gravaria um vídeo em seu favor.