Sete suplentes de vereadores e o vice-prefeito serão empossados ainda nesta segunda-feira (26) em Ladário, após a prisão dos legisladores, do prefeito Carlos Anibal Ruso Pedroso (PSDB) e o secretário de Educação, Helder Paes Botelho.

Conforme o Dourados News, nas primeiras horas da manhã, operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu os nove mandados de prisão contra o grupo, suspeito de participação de suposto esquema de "mensalinho" na Casa de Leis do município.

Segundo o presidente da Câmara local, vereador Peixoto, a posse acontecerá em evento simples na Casa.

O presidente da Câmara informou que ele e mais dois vereadores denunciaram o suposto esquema, que envolveria pagamento mensal de R$ 3 mil aos parlamentares feito pelo prefeito Carlos Anibal Ruso Pedroso em troca de apoio na Câmara.

Também está sob investigação suposto esquema de desvio em licitações. Todos os nove presos, são acusados de corrupção passiva, ativa e associação criminosa.

A decisão é do desembargador Emerson Cafure, da Seção Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Na Câmara, apenas quatro dos 11 vereadores não foram presos. Os nove presos ficarão sob custódia por tempo indeterminado, já que a prisão decretada é a preventiva.