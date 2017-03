Assembleia define presidentes de cinco comissões permantentes

O comando de cinco das 16 Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul já foi definido pelos parlamentares. Os atos das eleições e posses foram publicados no Diário Oficial do legislativo desta quinta-feira (9).

As comissões são responsáveis por discutir e votar projetos, além de realizar audiências públicas e encaminhar pedidos de informações, entre outras prerrogativas. Conheça os presidentes e vice-presidentes eleitos até agora:

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Beto Pereira (PSDB) - presidente

Renato Câmara (PMDB) – vice-presidente

Lidio Lopes (PEN) - membro

Pedro Kemp (PT) - membro

Professor Rinaldo (PSDB) - membro

Comissão de Finanças e Orçamento

Renato Câmara (PMDB) – presidente

João Grandão (PT) - vice-presidente

Felipe Orro (PSDB) - membro

Professor Rinaldo (PSDB) - membro

Marcio Fernandes (PMDB) – membro

Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração

Professor Rinaldo (PSDB) – presidente

Eduardo Rocha (PMDB) - vice-presidente

Maurício Picarelli (PSDB) - membro

Antonieta Amorim (PMDB) - membro

Pedro Kemp (PT) – membro

Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Pedro Kemp (PT) – presidente

Herculano Borges (SD) - vice-presidente

Felipe Orro (PSDB) - membro

Dr. Paulo Siufi (PMDB) - membro

Antonieta Amorim (PMDB) – membro

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Paulo Corrêa (PR) - presidente

Eduardo Rocha (PMDB) - vice-presidente

Onevan de Matos (PSDB) - membro

Beto Pereira (PSDB) - membro

Maurício Picarelli (PSDB) - membro