Audiências, sessões e reuniões serão realizados nesta semana na ALMS

A agenda dos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul será cheia nesta semana. Isso porque estão previstos para ocorrer até sexta-feira (1º), audiências públicas, sessões solenes e reuniões na Assembleia Legislativa do Estado, em Campo Grande. A programação teve início hoje, com a apresentação do relatório detalhado de saúde do primeiro quadrimestre de 2018.

Já nesta terça-feira (29), com o objetivo de debater sobre a Cadeia Produtiva do Leite, acontece às 8h, na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa, o Milk Break, alusivo ao Dia Mundial do Leite. O deputado proponente é o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Junior Mochi (PMDB), autor da Lei 4409/2013, que insere no calendário estadual de Mato Grosso do Sul a Semana do Leite.

Também amanhã, no período vespertino, o deputado estadual João Grandão (PT), líder da bancada do partido na Casa de Leis, convocou uma audiência pública para debater a necessidade de notificação compulsória do câncer e a definição de prazo para conclusão diagnóstica da doença. O evento começa a partir das 14h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

A parceria da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama e a Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados enriquecerá a discussão que leva em conta que o tempo é um fator determinante para que o tratamento oncológico seja efetivo, já que o câncer é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil, responsável por cerca de 15% dos óbitos anuais, por isso há a necessidade de estabelecer medidas e políticas públicas voltadas ao assunto.

Na quarta-feira (30), está prevista a reunião da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, a partir das 14h. O grupo de trabalho, criado em 2015, é coordenado pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB). O objetivo da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa é discutir o cotidiano e propor ações efetivas para melhorar a vida da pessoa idosa.

Integram a Frente Parlamentar os deputados Herculano Borges (SD), Antonieta Amorim (PMDB), Beto Pereira (PSDB), João Grandão (PT), e Marcio Fernandes (PMDB). Na reunião haverá a deliberação de encaminhamentos, entre eles a Formação do Grupo de Trabalho (GT), para elaboração da Cartilha da Frente, e o Passe Livre Intermunicipal, que está previsto no artigo 39 do Estatuto do Idoso.

Também por proposição do deputado Renato Câmara, na noite de quarta-feira (30), haverá a realização da Sessão Solene para a entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo aos pioneiros e participantes dos Clubes de Desbravadores do Mato Grosso do Sul. O evento será às 19h no Plenário Deputado Júlio Maia. O deputado Renato Câmara também é autor da Lei 5109, de 20 de dezembro de 2017, que institui o Dia dos Desbravadores no Estado.

As honrarias serão conferidas aos que prestaram relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense por meio das ações dos Clubes de Desbravadores. “O Clube de Desbravadores promove a integração de pais e filhos na faixa etária de seis a nove anos, com atividades na área da educação, e as crianças entre dez e 15 anos reúnem-se uma vez por semana para desenvolver talentos e habilidades em ações ao ar livre, entre elas acampamentos, caminhadas, escaladas e explorações em matas e cavernas. A entidade também alerta sobre os males causados pelo uso e abuso das drogas ilícitas”, explicou o deputado Renato Câmara.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), realiza todas as quartas-feiras uma reunião às 8h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a constitucionalidade, legalidade, e juridicidade dos projetos que são enviados para a Casa de Leis por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

Nesta terça e na quarta-feira também haverá as sessões solenes a partir das 9h no legislativo estadual.