A prefeitura anunciou o reajuste no site oficial depois da publicação no Diogrande

O salário dos Auditores de Serviços de Saúde foi reajustado em 30%. A regulamentação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (22) passa a vigorar a partir de maio de 2019.

O prefeito Marquinhos Trad assinou a lei que incorpora o valor de R$ 1.815,26, dividido em 23 parcelas, e exclui a abono da referência 16. Atualmente, o município conta com 19 servidores e o reajuste salarial decorre da necessidade de obediência ao princípio da isonomia remuneratória, assegurado pelo art. 3º da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011 (Estatuto do Servidor Público Municipal), o qual determina a igualdade de vencimentos para cargos e atribuições assemelhadas, bem como a necessidade de valorizar os profissionais que atuam nesta área, chancelando compromisso firmado com representantes da categoria.

O reajuste de 30% no salário base e a exclusão do abono tem efeito a partir de janeiro do próximo ano, enquanto a incorporação do valor R$ 1.815,26 dividido em 23 parcelas passa a contar a partir de fevereiro de 2019.