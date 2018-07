Avante não terá candidato próprio na disputa à Presidência

Em convenção nacional, o Avante decidiu neste sábado (21) que não terá candidato próprio à Presidência da República nas eleições de outubro. O partido também não definiu se apoiará algum candidato ao cargo no primeiro turno.

Durante o evento, que ocorreu em Belo Horizonte, o deputado federal por Minas Gerais e presidente Nacional do Avante, Luís Tibé, informou que o partido terá uma chapa com 80 candidatos a deputado federal. A meta é eleger ao menos cinco deles. “Vamos agora fazer mudança. Temos pessoas do bem que querem fazer a diferença na política”, disse.

Tibé convocou ainda as pessoas a comparecerem às urnas no dia 7 de outubro. “Nunca vivemos nada igual na política, das pessoas não quererem votar. Isso é extremamente danoso, porque mesmo que as pessoas não votem, os representantes serão eleitos”, argumentou, defendendo a alternância nos cargos representativos.