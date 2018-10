Com a proximidade da votação do segundo turno, candidatos intensificam seus compromissos

Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, para o segundo turno das eleições 2018, cumprem agenda nesta sexta-feira (19) com entrevistas, reuniões e visitas na capital e no interior.

Confira a agenda

Reinaldo Azambuja (PSDB)

8h - Rádio Coração 95,7 de Dourados – Programa Manhã Viva

8h40 - Rádio Montana FM 89,9 de Inocência – Programa Show da Manhã

10h10 - Rádio Tropical FM 104,9 em Angélica – Programa Show da Manhã

11h20 - Rádio FM Cidade de Costa Rica – Programa Jornal da Cidade

Três Lagoas

14h - Entrevista Grupo RCN – TVC e Rádio Cultura 106,5 Rádio Caçula

15h ás 16h40 - Caminhada no comércio

17h - Trio elétrico pelo centro da cidade

Odilon de Oliveira (PDT)

Ponta Porã

8h10 – Carreata

9h30 – Caminhada no comércio

10h30– Entrevistas em rádios

Naviraí

14h15 – Entrevistas em rádios

15h – Caminhada

16h30 – Reunião política