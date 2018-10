Mato Grosso do Sul tem 1.876.929 eleitores, mas 21,22% não compareceram às urnas no domingo.

O candidato Reinaldo Azambuja (PSDB) ganhou em 66 municípios do estado em número de votos do Juiz Odilon (PDT). Na capital, Azambuja teve 200.692 votos e Odilon teve 151.806. Nas seis zonas eleitorais de Campo Grande, Azambuja ficou em primeiro lugar, inclusive nas zonas que cobrem bairros da periferia. A média de votos do candidato foi de 44,25% em todas elas e, na 36ª, que inclui bairros nobres, a votação alcançou 46,29%.

Em Dourados, o juiz Odilon obteve 42,70% de preferência do eleitorado e recebeu 45.364 votos. O candidato tucano apareceu com 40,36% (42.882 votos no total). Em Três Lagoas, Odilon também se saiu melhor, com 52,42% das intenções, isto é, 23.947 votos. Azambuja aparece em segundo, com 13.539 votos – cerca de 29,64%.

Já em Maracaju, onde Azambuja foi prefeito entre os anos de 1997 e 2004, ele aparece com mais da metade dos votos dos eleitores da cidade e pontua 58,98%, 11.502 votos. O candidato do PDT não passou de 26,09% no município, sendo votado por 5.087 eleitores.

Mais ao sul, em Ponta Porã, o tucano teve 51,63% dos votos, contra 33,65% de Odilon. Em Corumbá, Azambuja teve mais de 48,56% dos votos, fechando o primeiro turno com 22.769 votos. Odilon teve 30,20%, equivalentes a 14.161 votos.

Confira os votos em todos os municípios

Campo Grande

Azambuja - 200.692 (44,31%)

Odilon - 151.806 (33,52%)

Água Clara

Azambuja - 3.576 (54,01%)

Odilon - 1.325 (20,01%)

Alcinópolis

Azambuja - 1.036 (15,25%)

Odilon - 363 (43,51%)

Amambai

Azambuja - 10.211 (58,13%)

Odilon - 3.297 (18,77%)

Anastácio

Azambuja - 5.231 (43,45%)

Odilon - 4.572 (37,98%)

Anaurilândia

Azambuja - 1.960 (50,24%)

Odilon - 1.374 (35,22%)

Angélica

Azambuja - 2.504 (46,19%)

Odilon - 1.959 (36,14%)

Antonio João

Azambuja - 2.094 (42,48%)

Odilon - 1.496 (30,35%)

Aparecida do Taboado

Odilon - 3.935 (38,91%)

Azambuja - 3.562 (35,23%)

Aquidauana

Reinaldo Azambuja - 10.816 (48,13%)

Juiz Odilon - 7.177 (31,94%)

Aral Moreira

Reinaldo Azambuja -2.838 (56,55%)

Juiz Odilon - 1.205 (24,01%)

Bandeirantes

Reinaldo Azambuja -2.037 (49,44%)

Juiz Odilon - 941 (22,84%)

Bataguassu

Reinaldo Azambuja - 5.959 (55,57%)

Juiz Odilon - 2.894 (26,99%)

Batayporã

Reinaldo Azambuja - 2.386 (45,44%)

Juiz Odilon - 1.802 (34,32%)

Bela Vista

Reinaldo Azambuja -6.726 (62,63%)

Juiz Odilon - 2.071 (19,28%)

Bodoquena

Reinaldo Azambuja - 2.029 (45,69%)

Juiz Odilon - 976 (21,98%)

Bonito

Reinaldo Azambuja -5.762 (49,72%)

Juiz Odilon - 3.292 (28,40%)

Brasilândia

Reinaldo Azambuja -2.752 (47,93%)

Juiz Odilon - 1.050 (18,29%)

Caarapó

Reinaldo Azambuja - 5.753 (41,69%)

Juiz Odilon - 4.806 (34,83%)

Camapuã

Reinaldo Azambuja - 2.355(31,36%)

Juiz Odilon - 1.387 (18,47%)

Caracol

Reinaldo Azambuja -1.899 (59,98%)

Juiz Odilon - 592 (18,70%)

Cassilândia

Reinaldo Azambuja -5.565 (58,60%)

Juiz Odilon - 2.797 (29,45%)

Corguinho

Reinaldo Azambuja -1.234 (48,05%)

Juiz Odilon - 374 (14,56%)

Chapadão do Sul

Reinaldo Azambuja - 5.711 (53,75%)

Juiz Odilon - 2.548 (23,98%)

Coronel Sapucaia

Reinaldo Azambuja - 3.830 (51,67%)

Juiz Odilon - 1.502 (20,26%)

Corumbá

Reinaldo Azambuja -22.769 (48,56%)

Juiz Odilon - 14.161 (30,20%)

Costa Rica

Reinaldo Azambuja -2.649 (21,74%)

Juiz Odilon - 1.923 (15,78%)

Coxim

Reinaldo Azambuja - 3.704 (22,95%)

Juiz Odilon - 2.476 (15,34%)

Deodápolis

Reinaldo Azambuja -2.559 (39,53%)

Juiz Odilon - 2.270 (35,07%)

Dois Irmãos do Buriti

Reinaldo Azambuja -3.119 (55,40%)

Juiz Odilon - 1.219 (21,65%)

Douradina

Reinaldo Azambuja -1.859 (59,24%)

Juiz Odilon - 726 (23,14%)

Dourados

Juiz Odilon - 45.364 (42,70%)

Reinaldo Azambuja - 42,882 (40,36%)

Eldorado

Reinaldo Azambuja - 2.544 (47,30%)

Juiz Odilon - 1.927 (35,83%)

Fátima do Sul

Reinaldo Azambuja - 6.315 (57,97%)

Juiz Odilon - 2.842 (26,09%)

Figueirão

Reinaldo Azambuja - 705 (43,09%)

Juiz Odilon - 441 (26,96%)

Glória de Dourados

Reinaldo Azambuja -1.963 (38,91%)

Juiz Odilon - 1.890 (37,46%)

Guia Lopes da Laguna

Reinaldo Azambuja - 2.491 (50,84%)

Juiz Odilon - 1.235 (25,20%)

Iguatemi

Reinaldo Azambuja - 3.088 (48,36%)

Juiz Odilon - 1.745 (27,33%)

Inocência

Reinaldo Azambuja - 2.075 (54,04%)

Juiz Odilon - 1.015 (26,43%)

Itaporã

Reinaldo Azambuja - 5.274 (56,87%)

Juiz Odilon - 3.065 (33,05%)

Itaquiraí

Reinaldo Azambuja - 3.963 (45,68%)

Juiz Odilon - 1.431 (16,49%)

Ivinhema

Reinaldo Azambuja - 5.166 (42,17%)

Juiz Odilon - 4.978 (40,63%)

Japorã

Reinaldo Azambuja -2.743 (69,06%)

Juiz Odilon - 398 (10,02%)

Jardim

Reinaldo Azambuja -5.569 (46,53%)

Juiz Odilon - 4.328 (36,16%)

Jateí

Reinaldo Azambuja - 1.613 (59,45%)

Juiz Odilon - 585 (21,56%)

Juti

Reinaldo Azambuja - 1.829 (51,78%)

Juiz Odilon - 492 (13,93%)

Ladário

Reinaldo Azambuja - 3.955(45,07%)

Juiz Odilon - 2.651 (30,21%)

Laguna Carapã

Reinaldo Azambuja -1.666 (47,02%)

Juiz Odilon - 367 (10,36%)

Maracaju

Reinaldo Azambuja - 11.502 (58,98%)

Juiz Odilon - 5.087 (26,09%)

Miranda

Reinaldo Azambuja - 7.087 (53,86%)

Juiz Odilon - 3.129 (23,78%)

Mundo Novo

Reinaldo Azambuja - 3.072 (33,7%)

Juiz Odilon - 2.044 (22,43%)

Naviraí

Reinaldo Azambuja - 9.983 (44,82%)

Juiz Odilon - 7.425 (33,33%)

Nioaque

Reinaldo Azambuja - 4.096 (57,37%)

Juiz Odilon - 1.086 (15,21%)

Nova Alvorada do Sul

Reinaldo Azambuja - 3.981 (43,48%)

Juiz Odilon - 2.485 (27,14%)

Nova Andradina

Reinaldo Azambuja - 8.477 (39,97%)

Juiz Odilon - 7.926 (37,37%)

Novo Horizonte do Sul

Reinaldo Azambuja - 943 (37,41%)

Juiz Odilon - 933 (37,01%)

Paraíso das Águas

Reinaldo Azambuja - 672 (28,64%)

Juiz Odilon - 408 (17,39%)

Paranaíba

Juiz Odilon - 8.609 (46,84%)

Reinaldo Azambuja -5.869 (31,93%)

Paranhos

Reinaldo Azambuja - 2.788 (52,50%)

Juiz Odilon - 946 (17,82%)

Pedro Gomes

Reinaldo Azambuja - 1.265 (32,24%)

Juiz Odilon - 800 (20,39%)

Ponta Porã

Reinaldo Azambuja - 21.933 (51,63%)

Juiz Odilon - 14.296 (33,65%)

Porto Murtinho

Reinaldo Azambuja - 2.783 (54,47%)

Juiz Odilon - 1.334 (26,11%)

Ribas do Rio Pardo

Reinaldo Azambuja - 3.369 (38,51%)

Juiz Odilon - 947 (10,83%)

Rio Brilhante

Reinaldo Azambuja - 6.602 (39,55%)

Juiz Odilon - 4.267 (25,56%)

Rio Negro

Reinaldo Azambuja - 1.261 (47%)

Juiz Odilon - 453 (16,90%)

Rio Verde

Reinaldo Azambuja - 3.857 (41,90%)

Juiz Odilon - 1.524 (16,56%)

Rochedo

Reinaldo Azambuja - 1.212 (42,57%)

Juiz Odilon - 580 (20,37%)

Santa Rita do Pardo

Reinaldo Azambuja - 1.669 (56,37%)

Juiz Odilon - 753 (25,43%)

São Gabriel do Oeste

Reinaldo Azambuja - 4.329 (33,18%)

Juiz Odilon - 2.750 (21,08%)

Selvíria

Reinaldo Azambuja - 2.233 (57,27%)

Juiz Odilon - 767 (19,67%)



Sete Quedas

Reinaldo Azambuja - 3.438 (70,45%)

Juiz Odilon - 609 (12,.48%)

Sidrolândia

Reinaldo Azambuja - 9.326 (45,04%)

Juiz Odilon - 5.088 (24,57%)

Sonora

Reinaldo Azambuja - 1.705 (23,95%)

Juiz Odilon - 1.617 (22,72%)

Tacuru

Reinaldo Azambuja -2.444 (52,79%)

Juiz Odilon - 479 (10,35%)

Taquarussu

Reinaldo Azambuja -1.690 (74,19%)

Juiz Odilon - 234 (10,27%)

Terenos

Reinaldo Azambuja - 4.707 (51,43%)

Juiz Odilon - 2.458 (26,86%)

Três Lagoas

Juiz Odilon - 23.947 (52,42%)

Reinaldo Azambuja - 13.539 (29,64%)

Vicentina

Reinaldo Azambuja -1.593 (41,43%)

Juiz Odilon - 862 (22,42%)