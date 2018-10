Mato Grosso do Sul tem 1.876.929 eleitores, mas 22,78% não compareceram às urnas no domingo

O candidato Reinaldo Azambuja (PSDB) ganhou em 64 municípios do estado em número de votos do Juiz Odilon (PDT). Na capital, Azambuja teve 243.742 votos e Odilon teve 215.193.

Em Dourados, o juiz Odilon obteve 50.54% de preferência do eleitorado e recebeu 55.231 votos. O candidato tucano apareceu com 49.46% (54.055 votos no total). Em Três Lagoas, Odilon também se saiu melhor, com 56.44% das intenções, isto é, 27.122 votos. Azambuja aparece em segundo, com 20.934 votos – cerca de 43.56%.

Já em Maracaju, onde Azambuja foi prefeito entre os anos de 1997 e 2004, ele aparece com 55.42%, 10.861 votos. O candidato do PDT não passou de 44.58% no município, sendo votado por 8.736 eleitores.

Mais ao sul, em Ponta Porã, o tucano teve 56.46% dos votos, contra 43.54% de Odilon. Em Corumbá, Azambuja teve mais de 52.01% dos votos, fechando o segundo turno com 23.744 votos. Odilon teve 47.99%, equivalentes a 21.909 votos.

Confira os votos em todos os municípios

Campo Grande

Azambuja - 243.742 (53,11%)

Juiz Odilon - 215.193 (46.89%)

Água Clara

Azambuja - 3.690 (56,24%)

Juiz Odilon - 2.871 (43,76%)

Alcinópolis

Azambuja - 1.185 (54,61%)

Juiz Odilon - 985 (45,39%)

Amambai

Azambuja - 12.104 (71,07%)

Juiz Odilon - 4.928 (28,93%)

Anastácio

Juiz Odilon - 6.134 (52,25%)

Azambuja - 5.606 (47,75%)

Anaurilândia

Juiz Odilon - 2.003 (53,24%)

Azambuja - 1.759 (46,76%)

Angélica

Azambuja - 2.779 (50,55%)

Juiz Odilon - 2,718 (49,45%)

Antonio João

Azambuja - 2.423 (52,32%)

Juiz Odilon - 2.208 (47,68%)

Aparecida do Taboado

Juiz Odilon - 6.148 (56,49%)

Azambuja - 4.736 (43,51%)

Aquidauana

Reinaldo Azambuja - 11.244 (52,19%)

Juiz Odilon - 10.299 (47,81%)

Aral Moreira

Reinaldo Azambuja -2.953 (62,65%)

Juiz Odilon - 1.738 (37,05%)

Bandeirantes

Reinaldo Azambuja -2.104 (53,47%)

Juiz Odilon - 1.831 (46,53%)

Bataguassu

Reinaldo Azambuja - 6.115 (56,32%)

Juiz Odilon - 4.742 (43,68%)

Batayporã

Juiz Odilon - 2.876 (54,92%)

Reinaldo Azambuja - 2.458 (46,08%)

Bela Vista

Reinaldo Azambuja - 7.147 (69,09%)

Juiz Odilon - 3.197 (30,91%)

Bodoquena

Reinaldo Azambuja - 2.089 (50,22%)

Juiz Odilon - 2.071 (49,78%)

Bonito

Reinaldo Azambuja - 6.218 (55.08%)

Juiz Odilon - 5.072 (44.92%)

Brasilândia

Reinaldo Azambuja - 3.310 (60.24%)

Juiz Odilon - 2.185 (39.76%)

Caarapó

Reinaldo Azambuja - 7.488 (55.29%)

Juiz Odilon - 6.054 (44.71%)

Camapuã

Juiz Odilon - 3.903 (55.18%)

Reinaldo Azambuja - 3.170 (44.82%)

Caracol

Reinaldo Azambuja -1.854 (63.34%)

Juiz Odilon - 1.073 (36.66%)

Cassilândia

Reinaldo Azambuja - 5.775 (58,69%)

Juiz Odilon - 4.064 (41.31%)

Corguinho

Reinaldo Azambuja -1.434 (61,36%)

Juiz Odilon - 903 (38.64%)

Chapadão do Sul

Reinaldo Azambuja - 6.895 (62.58%)

Juiz Odilon - 4.123 (37.42%)

Coronel Sapucaia

Reinaldo Azambuja - 4.324 (64.06%)

Juiz Odilon - 2.426 (35.94%)

Corumbá

Reinaldo Azambuja - 23.744 (52.01%)

Juiz Odilon - 21.909 (47.99%)

Costa Rica

Juiz Odilon - 7.285 (60.54%)

Reinlado Azambuja - 4.748 (39.46%)

Coxim

Reinaldo Azambuja - 9.677 (63.12%)

Juiz Odilon - 5.655 (36.88%)

Deodápolis

Juiz Odilon - 3.829 (58.99%)

Reinaldo Azambuja - 2.662 (41.01%)

Dois Irmãos do Buriti

Reinaldo Azambuja - 2.973 (56.64%)

Juiz Odilon - 2.276 (43.36%)

Douradina

Reinaldo Azambuja - 2.214 (69.56%)

Juiz Odilon - 969 (30.44%)

Dourados

Juiz Odilon - 55.231 (50.54%)

Reinaldo Azambuja - 54.055 (49.46%)

Eldorado

Reinaldo Azambuja - 2.870 (52.99%)

Juiz Odilon - 2.546 (47.01%)

Fátima do Sul

Reinaldo Azambuja - 6.492 (57,91%)

Juiz Odilon - 4.718 (42,09%)

Figueirão

Reinaldo Azambuja - 803 (50.57%)

Juiz Odilon - 785 (49.43%)

Glória de Dourados

Reinaldo Azambuja -2.964 (57.46%)

Juiz Odilon - 2.194 (42.54%)

Guia Lopes da Laguna

Juiz Odilon - 2.431 (50,70%)

Reinaldo Azambuja - 2.364 (49.30%)

Iguatemi

Reinaldo Azambuja - 3.364 (53.20%)

Juiz Odilon - 2.959 (46.80%)

Inocência

Reinaldo Azambuja - 1.942 (53.94%)

Juiz Odilon - 1.658 (46.06%)

Itaporã

Reinaldo Azambuja - 5.342 (56.43%)

Juiz Odilon - 4.124 (43.57%)

Itaquiraí

Juiz Odilon - 4.105 (51.10%)

Reinaldo Azambuja - 3.929 (48.90%)

Ivinhema

Juiz Odilon - 7.007 (54.38%)

Reinaldo Azambuja - 5.879 (45.62%)

Japorã

Reinaldo Azambuja - 2.901 (78.75%)

Juiz Odilon - 783 (21.25%)

Jaraguari

Reinaldo Azambuja - 1.980 (61.17%)

Juiz Odilon - 1.257 (38.83%)

Jardim

Juiz Odilon - 6.036 (51.70%)

Reinaldo Azambuja - 5.640 (48.30%)

Jateí

Reinaldo Azambuja - 1.442 (58.10%)

Juiz Odilon - 1.040 (41.90%)

Juti

Reinaldo Azambuja - 2.080 (62.07%)

Juiz Odilon - 1.271 (37.93%)

Ladário

Reinaldo Azambuja - 4.308 (50.41%)

Juiz Odilon - 4.238 (49.59%)

Laguna Carapã

Reinaldo Azambuja - 2.066 (60.13%)

Juiz Odilon - 1.370 (39.87%)

Maracaju

Reinaldo Azambuja - 10.861 (55.42%)

Juiz Odilon - 8.736 (44.58%)

Miranda

Reinaldo Azambuja - 7.149 (57.41%)

Juiz Odilon - 5.304 (42.59%)

Mundo Novo

Reinaldo Azambuja - 4.866 (54.22%)

Juiz Odilon - 4.108 (45.78%)

Naviraí

Juiz Odilon - 12.188 (53.08%)

Reinaldo Azambuja - 10.772 (46.92%)

Nioaque

Reinaldo Azambuja - 4.673 (68.88%)

Juiz Odilon - 2.111 (31.12%)

Nova Alvorada do Sul

Reinaldo Azambuja - 4.758 (52.95%)

Juiz Odilon - 4.227 (47.05%)

Nova Andradina

Juiz Odilon 10.892 (50.60%)

Reinaldo Azambuja - 10.633 (49,40%)

Novo Horizonte do Sul

Juiz Odilon - 1.558 (62.22%)

Reinaldo Azambuja - 946 (37,78%)

Paraíso das Águas

Reinaldo Azambuja - 1.421 (63.72%)

Juiz Odilon - 809 (36.28%)

Paranaíba

Juiz Odilon - 12.718 (65.07%)

Reinaldo Azambuja - 6.826 (34.93%)

Paranhos

Reinaldo Azambuja - 3.151 (61.82%)

Juiz Odilon - 1.946 (38.18%)

Pedro Gomes

Juiz Odilon - 2.084 (55.80%)

Reinaldo Azambuja - 1.651 (44.20%)

Ponta Porã

Reinaldo Azambuja - 23.496 (56.46%)

Juiz Odilon - 18.116 (43.54%)

Porto Murtinho

Reinaldo Azambuja - 2.431 (53.44%)

Juiz Odilon - 2.118 (46.56%)

Ribas do Rio Pardo

Reinaldo Azambuja - 4.270 (50.21%)

Juiz Odilon - 4.235 (49.79%)

Rio Brilhante

Reinaldo Azambuja - 9.001 (52.88%)

Juiz Odilon - 8.021 (47.12%)

Rio Negro

Reinaldo Azambuja - 1.307 (51.46%)

Juiz Odilon - 1.233 (48.54%)

Rio Verde

Reinaldo Azambuja - 4.970 (55.68%)

Juiz Odilon - 3.956 (44.32%)

Rochedo

Reinaldo Azambuja - 1.513 (56.94%)

Juiz Odilon - 1.144 (43.06%)

Santa Rita do Pardo

Reinaldo Azambuja - 1.500 (52.98%)

Juiz Odilon - 1.331 (47.02%)

São Gabriel do Oeste

Reinaldo Azambuja - 7.101 (54.49%)

Juiz Odilon - 5.931 (45.51%)

Selvíria

Reinaldo Azambuja - 2.380 (65.28%)

Juiz Odilon - 1.266 (34.72%)



Sete Quedas

Reinaldo Azambuja - 3.589 (74.77%)

Juiz Odilon - 1.211 (25.23%)

Sidrolândia

Reinaldo Azambuja - 10.289 (50.10%)

Juiz Odilon - 10.246 (49.90%)

Sonora

Reinaldo Azambuja - 4.779 (67.93%)

Juiz Odilon - 2.256 (32.07%)

Tacuru

Reinaldo Azambuja - 2.646 (62.45%)

Juiz Odilon - 1.591 (37.55%)

Taquarussu

Reinaldo Azambuja - 1.715 (77.81%)

Juiz Odilon - 489 (22.19%)

Terenos

Reinaldo Azambuja - 4.751 (54.10%)

Juiz Odilon - 4.031 (45.90%)

Três Lagoas

Juiz Odilon - 27.122 (56.44%)

Reinaldo Azambuja - 20.934 (43.56%)

Vicentina

Reinaldo Azambuja - 2.263 (57.83%)

Juiz Odilon - 1.650 (42.17%)