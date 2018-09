O candidato à reeleição pelo PSDB, governador Reinaldo Azambuja, afirmou nesta quinta-feira (20), que Mato Grosso do Sul continuou gerando emprego, mesmo com a crise que o país passa nos últimos tempos.

“Atravessamos uma crise e conseguimos manter Mato Grosso do Sul com geração positiva de empregos. Isso mostra que nossa política de trocar impostos por empregos funcionou bem”, disse Reinaldo, que agora quer focar na qualificação profissional para os mais experientes e no primeiro emprego para os mais jovens.

Se reeleito, o candidato do PSDB garantiu que vai fortalecer os programas de formação e qualificação profissional, aumentando as parcerias com o setor privado, e manter programas de incentivos fiscais para empresas vinculados à geração de emprego para as pessoas do Mato Grosso do Sul. “E a tabela de incentivos fiscais é variável. Então, aquelas empresas que derem oportunidade maior para a juventude, terá incentivo maior”, afirmou.