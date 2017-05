Para se defender de acusações, Azambuja se reúne com deputados na Assembleia

Como disse durante coletiva na tarde de ontem (22), o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PMDB), está neste momento reunido com deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado.

Azambuja foi citado na delação premiada de um dos donos da JBS, Wesley Batista, que revelou suposto esquema de corrupção. Ao se defender das denuncias de corrupção na tarde de ontem, Reinaldo chorou.

O governador ainda ressaltou que irá procurar órgãos para comprovar que não houve recebimento de propina. “Vou a todos os órgãos, Ministério Público, Assembleia Legislativa e instituições mostrar os documentos que temos”, disse.

Em nota, o governador esclareceu que dos cinco termos de acordo de incentivos fiscais citados na delação apenas um foi assinado em sua gestão e teve como objeto investimentos para ampliação e geração de novos empregos em diversas unidades frigoríficas do Estado.