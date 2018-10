Reinaldo Azambuja, do PSDB, governador reeleito de Mato Grosso do Sul, terá o apoio de quase toda a bancada dos deputados que irão integrar a Assembleia Legislativa em 2019.

Dos 24 que foram eleitos de forma democrática, 17 já declararam apoio ao tucano, quatro partidos ainda não se manifestaram de forma oficial, dois vão fazer oposição e um deverá ficar na neutralidade.

Azambuja recebeu 677.310 votos e foi eleito no segundo turno com 52,35% dos votos, ele concorreu pela coligação “Avança com responsabilidade”, e contou com 12 partidos: PMN, DEM, PP, PSB, PTB, PSDB, PATRI, PSD, PPS, AVANTE, SOLIDARIEDADE e PROS e nas chapas proporcionais para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados contou com mais dois, o PSL e PMB.

O PT, que durante todo o primeiro mandato de Azambuja se manteve na oposição deverá adotar a mesma postura nessa gestão com seus dois deputados reeleitos: Cabo Almi e Pedro Kemp.

A partir do dia 1º de janeiro, em seu novo mandato, o governador reeleito terá votos suficientes na Assembleia para aprovar desde projetos de leis complementares, que demandam, conforme o regimento da Casa, maioria absoluta (mais da metade do total de membros), até propostas de emendas a Constituição Estadual, que requerem dois terços dos votos dos membros do Legislativo.