Bancada do PMDB na Câmara quer fechar questão sobre reforma da Previdência

A liderança do PMDB na Câmara vai solicitar à presidência do partido a realização de uma reunião executiva para deliberar sobre a possibilidade da bancada fechar questão em torno da votação da reforma da Previdência. Segundo o líder do partido na Câmara, Baleia Rossi (SP), a maioria da bancada já sinalizou que pode fechar questão em favor da aprovação da emenda constitucional que altera as regras de acesso à aposentadoria.

Quando um partido fecha questão, os parlamentares que não acompanham a decisão da executiva podem ter penalidades, como suspensão de atividades partidárias ou até mesmo expulsão da legenda. A assessoria da presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR), disse que ainda não há previsão sobre a reunião da Executiva do partido.

A proposta de emenda constitucional que trata da reforma da Previdência aguarda análise do plenário da Câmara desde maio e ainda não foi votada devido à dificuldade da base governista em reunir o número mínimo de votos necessários para aprovação. Para ser aprovada, a reforma precisa de pelo menos 308 votos do total de 513 deputados, em dois turnos de votação, tanto na Câmara como no Senado.

No último fim de semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu com o presidente Michel Temer e líderes de diferentes partidos para negociar estratégias de retomada da tramitação da proposta. As lideranças partidárias estão articulando os votos com suas bancadas e, segundo Maia, até o fim desta semana deve decidir se vai colocar ou não a proposta em votação este ano.