Bernal é vaiado na posse de Marquinhos Trad

Um momento previsível, mas que ultrapassou as dimensões previstas, acaba de acontecer no Palácio Popular da Cultura, durante a solenidade de posse do prefeito Marquinhos Trad (PSD). O antecessor Alcides Bernal (PP) foi vaiado impiedosamente assim que seu nome foi anunciado.

E para piorar, as pessoas se levantaram de forma solene e protocolar e gritaram contra Bernal. Segundo os presentes, foi pelo menos um minuto de manifestação ostensiva e de repulsa.

Ao fundo teriam sido ouvidos gritos como "pilantra", "vagabundo" e "ladrão", mas esses xingamentos não deram o tom da posse. A vaia a Bernal, porém, foi maciça, e talvez a maior de um evento público da história política de MS.