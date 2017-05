Biruta de aeroporto: MPE apoia e investiga Reinaldo

Depois de declarar que confia no Governo do Estado, o Ministério Público Estadual (MPE), em nota divulgada nesta segunda-feira (29), informou que foi instaurado um Procedimento Preparatório para investigar a suposta “cobrança de propina” feita pelo governo estadual, denunciada em reportagem do Fantástico no último domingo (28).

Segundo a reportagem, em delação, representantes do Grupo J&F relataram que o Governo do Estado cobrava propina para autorizar a operação de empresas do setor frigorífico.

Em nota, o MPE afirma que solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o “compartilhamento e encaminhamento de cópia dos documentos que noticiam o envolvimento de autoridades do Estado de Mato Grosso do Sul para as medidas que se fizerem necessárias à apuração de responsabilidade por eventuais atos de improbidade administrativa”.

MPE declara apoio

Em reunião com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), após a divulgação da delação de Wesley Batista, um dos donos da JBS, que denunciou a suposta “cobrança de propina” do Governo o Estado, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS) Paulo Passos declarou que o “Ministério Público confia no Governo”.

No encontro, Azambuja apresentou ao MPE documentos sobre os termos de acordos firmados com a empresa JBS, e mencionados na delação feita por Wesley Batista.