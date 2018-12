Com isso, seriam 23 pastas em seu governo, número bem acima do que o presidente eleito havia proposto em campanha

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na última sexta-feira (30) que está cogitando a criação de mais um ministério para o seu governo que começará no próximo dia 1° de janeiro. De acordo com Bolsonaro, está em “conversação para definir os ministérios da Família e dos Direitos Humanos”.

Bolsonaro não deu detalhes se seriam dois ministérios ou um que englobaria os dois temas. Caso seja criado os dois ministérios, junto com o do Meio Ambiente, seria um total de 23 pastas no governo, números bem acima do que ele havia proposto em campanha.

Existe alguns nomes cotados para assumir a pasta do Meio Ambiente, o presidente eleito afirmou que há “seis ou sete nomes cotados para assumir”. Conforme Bolsonaro, quem assumir a pasta ficará responsável por abordar também, questões da agricultura.

“Quero preservar o meio ambiente, mas não como vem sendo feito. O meio ambiente será respeitado, mas não vai mais haver perseguição ao trabalhador rural, nem incentivo a essa indústria de multas”, justificou.