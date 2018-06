Bolsonaro consolidado em MS, mostra pesquisa Ranking

O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSC), esta consolidado em Mato Grosso do Sul. Ele tem 25%, um quarto dos eleitores na pesquisa espontânea e quando os nomes são estimulados, Jair vai a 33%. A pequena diferença entre as duas situações, mostram que o presidenciável, tem sólida posição dentre os eleitores de Mato Grosso do Sul.

Ainda na pesquisa estimulada, Lula (PT) tem 23 %, Marina (Rede) 6%, Ciro (PDT) e Álvaro (Podemos) com 3% e Alckmin (PSDB) com 1%, em números redondos.

A pesquisa escutou 1.200 eleitores entre 30 de maio a 5 de junho, distribuídos em 30 municípios do estado.

O levantamento foi registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral com números MS-04644/2018 e BR-02574/2018, sendo realizada por amostragem, com aplicação de questionário, estruturada em entrevistas presenciais nas casas dos possíveis eleitores e por abordagem pessoal em lugares com maior circulação de pessoas.

Confira aqui os números do Instituto Ranking: