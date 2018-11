O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil , afirmou que o presidente eleito, Jair Bolsonaro , deve nomear todos os ministros até o final do mês. Ele afirmou que a ideia é que até meados de dezembro os titulares das pastas já tenham condições de ter os projetos a serem implementados no governo.

Com certeza. Até o final do mês de novembro. "Os ministros tem que estar nomeados até o final de novembro para que possam estar com os projetos" disse Onyx.

Ele afirmou que ainda não é possível afirmar o número de ministérios que haverá na nova Esplanada, mas reforçou que a diretriz é enxugar tanto o número quanto a estrutura de cada pasta. " O presidente está em um processo de definição (do número). Essa decisão não é rápida, porque reduzir esse gigante, chamada máquina pública do governo federal, não é tarefa fácil", ressaltou.

Ainda em seu discurso afirmou que a equipe está enfrentando corporações fortíssimas, enfrentando também ataques de fora do próprio país. "Nós temos realmente bastante dificuldade de fazer. Mas nós temos uma determinação. O presidente nos determinou que quer iniciar em 1º de janeiro com um governo estruturalmente enxuto e eficiente".

O futuro ministro da Casa Civil, avaliou que a estrutura atual está "hipertrofiada" e que a atividade fim de muitos ministérios tem sido apenas a própria sobrevivência e não o desenvolvimento de políticas específicas. Destacou ainda a complexidade do trabalho porque é preciso estar com tudo pronto para assumir em janeiro, sem interromper o funcionamento da máquina.