O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou que, se for eleito, irá abrir os arquivos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação foi dita durante uma palestra para empresários na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Posteriormente, ele disse que fará o mesmo com a Petrobras.

De acordo com a revista Exames, o BNDES e a Petrobras tem sede no Rio de Janeiro e já foram alvos de investigações da Polícia Federal (PF), contra corrupção, em especial da operação Lava Jato.

O candidato lembrou uma suspeita em torno de um empréstimo do banco à JBS, que foi alvo de investigação da PF. Segundo o site de notícias, Bolsonaro disse ainda que, se fala muito no Brasil sobre a necessidade da abertura dos arquivos da ditadura militar, porém, que outros documentos, como o do BNDES, também deveriam se tornar mais transparentes.

Após o evento, durante a entrevista com os repórteres, o candidato falou também em fazer o mesmo com a Petrobras.

“Tem da Petrobras ainda, e então vamos abrir os arquivos da Petrobras também. Nós temos que ser transparentes e não deixar essas empresas estatais serem feudos de partidos políticos”, declarou o candidato.