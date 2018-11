Presidente fez pronunciamento no Planalto após se reunir com Bolsonaro

O presidente Michel Temer (MDB), recebeu o presidente eleito Jair Bolsonaro (PLS) no Palácio do Planalto, e disse estar disposto a colaborar intensamente para que a transição de governo ocorra tranquilamente. Temer convidou Bolsonaro para viagens internacionais, entre elas o encontro do G-20, que reúne as principais economias do mundo.

O encontro que marcou o início formal da transição de governo. A posse de Bolsonaro está marcada para o dia 1° de janeiro de 2019, e o presidente eleito, não disse se irá participar das viagens.

“Convidei o presidente Bolsonaro, se ele puder, para fazer viagens comigo para o exterior. Tenho viagens programadas, mencionei até o G20, será agora no fim do mês, não sei se o presidente poderá. Mas disse a ele que, quando ele queira, nós poderemos ir juntos para o exterior", afirmou Temer.

O G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, acontecerá em Buenos Aires (Argentina) entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Michel Temer, disse ter pedido ao presidente eleito que informe os projetos de interesse do futuro governo no Congresso Nacional. Bolsonaro agradeceu a “cortesia” e disse que voltará mais vezes até o final do ano.