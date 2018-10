O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, passa parte do dia hoje (19) no Rio de Janeiro onde mora o adversário Jair Bolsonaro (PSL).

Haddad tem um encontro com pesquisadores, professores e estudantes às áreas de ciência e engenharia. E participa de uma reunião no Clube de Engenharia para o debate "Democracia e soberania: Universidade, Ciência e Engenharia para o desenvolvimento brasileiro".

Bolsonaro nesta quinta-feira (18) - em uma transmissão ao vivo nas redes sociais indicou que não pretende participar de debates nem tem a intenção de fazer campanhas de rua, o chamado corpo a corpo. Segundo ele, teme pela própria segurança.