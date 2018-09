Nas intenções de votos, candidato do PSL aparece na frente dos adversários com 26%

Com 26% das intenções de votos, o candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), saiu na frente dos seus adversários, na pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), divulgada nesta terça-feira (11), mas continua sendo o mais rejeitado, com 41%.

Ciro Gomes, do PDT, vem logo após o candidato do PSL com 11% das intenções de votos, seguido de Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin, ambos com 9%. Haddad, do PT, aparece com 8%. Ciro, Marina, Alckmin e Haddad estão tecnicamente empatados.

Alvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoedo (Novo) aparecem com 3% das intenções de votos. Cabo Daciolo (Patriota) e Vera Lúcia (PSTU) tem 1%. Os candidatos João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC), não pontuaram.

Rejeição

Bolsonaro lidera a rejeição com 41%, seguido de Marina que registra 24%. Haddad vem em seguida com 23% e Alckmin com 19%. Ciro aparece com 17% de rejeição. Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, Eymael, Guilherme Boulos e Vera apresentaram o mesmo porcentual: 11%. Empatados tecnicamente com estes candidatos aparecem João Amoêdo (10%) e Álvaro Dias (9%). João Goulart Filho tem 8% de rejeição.Os indecisos somaram 2%; não souberam ou preferiram não opinar, 11%.

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 10 de setembro. 2.002 eleitores responderam a pesquisa em 145 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05221/2018.