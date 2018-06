Bolsonaro estuda lançar David para disputar governo em MS

O partido de Jair Bolsonaro (PSL) pode ter candidato próprio ao governo de MS, e lançado pelo próprio postulante à presidência.

A informação vinda de pessoas próximas a Bolsonaro surge de constatações obvias. A legenda precisa de um candidato a governador, até para dar viabilidade prática e jurídica aos candidatos a senador da sigla, que precisam ter uma majoritária para abrigarem.

O outro caminho seria uma coligação, mas esse é o pior dos mundos. Os principais candidatos a governador, Reinaldo, Odilon e André, tem candidatos a presidente, Odilon é PDT e tem Ciro Gomes como candidato, Azambuja do PSDB tem Alckmin e André do MDB tem Henrique Meirelles como postulante à presidência, ou seja, atrelar se a qualquer um dos três no primeiro turno soaria estranho ao eleitorado e provavelmente prejudicaria o próprio Bolsonaro. Com isso o caminho da candidatura própria estaria se tornado uma necessidade.

O maior obstáculo parece ser a própria situação eleitoral, do nome escolhido para disputar o governo, o coronel David.

Ele tem tido bom desempenho nas pesquisas, que medem candidaturas a deputado estadual, e analistas políticos veem sua eleição como bastante provável, ao contrario do que seria uma disputa ao governo, onde ele entraria por uma contingencia nacional e sem as mesmas chances, ou seja, trocaria algo certo, por uma aventura, mas que salvaria toda sua legenda, e ainda daria um palanque aos seus companheiros. Essa aventura, porém, tem a seu favor o momento e vem ancorada em uma candidatura nacional, que até agora não tem nome ao governo em MS, ou seja, a vinculação pode vir a acontecer, e tem espaço para isso.