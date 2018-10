Na transmissão ao vivo no Facebook, ele falou que o país esta “à beira do caos”

O candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL) fez um pronunciamento ao vivo em uma de suas redes sociais, após a confirmação do 2º turno. Daqui a três semanas Bolsonaro e Fernando Haddad (PT) vão disputar a eleição presidencial.

Foi comemorado pelo candidato Jair Bolsonaro o resultado do primeiro turno da eleição e fala em "unir o país" se for eleito.

Bolsonaro fez seu discurso no Rio de Janeiro, e até o momento, com 99% das urnas apuradas, está com 46,26% dos votos válidos, cerca de 49 milhões de votos. Já o candidato Fernando Haddad terminou com 28,94% dos votos válidos, um pouco mais de 30 milhões de votos.

Na transmissão ao vivo no Facebook, o presidenciável disse que o país esta "à beira do caos". Deputado federal desde 1991, Bolsonaro disputa a Presidência da República pela primeira vez.