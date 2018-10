Nesta quinta-feira (18), os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) o dia no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente.

Jair Bolsonaro (PSL)

A tarde fará uma avaliação com uma junta médica em sua residência no Rio de Janeiro.São médicos que o acompanharam no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Fernando Haddad (PT)

O candidato do PT tem encontro, em São Paulo, com o grupo denominado Juristas pela Democracia, que reúne magistrados que apoiam seu nome neste segundo turno. Ao longo do dia, ele ainda tem conversas com grupos de defesa dos animais e concede entrevistas exclusivas para emissoras de rádio e televisão.