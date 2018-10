Presidente do PSL-MS visitou o presidenciável que disse estar confiante no crescimento do partido no estado

O deputado federal e candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), recebeu em sua residência, no Rio de Janeiro, a visita do presidente regional do partido no Mato Grosso do Sul, Rodolfo Oliveira Nogueira.

Rodolfo afirmou a confiança que Bolsonaro tem na vitória nessas eleições e que o candidato prometeu fazer uma nova política, caso eleito. “Ele está confiante na vitória e em plena recuperação. Ele sabe que a luta agora é não deixar o PT voltar ao poder. Ele mantém a postura adotada desde o início da campanha, seus ideais, fala que o Brasil tem jeito, que vai diminuir ministérios e vai praticar uma política diferente dos outros governos”, disse Rodolfo .

Bolsonaro disse ainda ao presidente regional do partido que acredita no crescimento do PSL em Mato Grosso do Sul e em nomes de candidatos, como Coronel David, candidato a deputado estadual e Luis Ovando, candidato a deputado federal. “São os nomes que estão aí e que ele crê no crescimento do partido aqui no MS, está confiante na estruturação do partido no estado”, afirmou.

Rodolfo também ressaltou que Bolsonaro está recebendo apoio de muitas pessoas, do carinho que tem por MS e reafirmou que acredita na vitória e que, na opinião dele, as pesquisas são mentirosas. “Ele está recebendo milhares de apoios de entidades, de políticos, de empresários, de artistas. O cantor Zezé de Camargo foi visitá-lo. Ele está confiante na vitória já no primeiro turno, mas está pronto para enfrentar o segundo, se necessário. Ele sabe que essas pesquisas são mentirosas e tem um enorme carinho pelo estado de Mato Grosso do Sul”, finalizou o presidente do PSL regional, Rodolfo Nogueira.