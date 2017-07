Um grupo de simpatizantes do deputado federal Jair Bolsonaro está organizando um “bonde” de motos, triciclos e carros para ir a Nioaque, destino do parlamentar que vem a Mato Grosso do Sul na próxima quinta-feira (12).

Bolsonaro desembarca no aeroporto de Campo Grande às 20h e na sexta-feira (13) segue para Nioaque, onde serviu e passará o dia nas comemorações da Retirada da Laguna. Entre os compromissos do parlamentar, haverá um almoço e um jogo de futebol.

A “caravana” parte de Campo Grande na sexta-feira (13), às 7h. O ponto de encontro será no posto BR localizado em frente ao Hospital do Pênfigo, saída pra Sidrolândia.

Os interessados devem entrar em contato com Evaldo Chaves, organizador do “bonde”, pelo telefone (67) 99912-3240.