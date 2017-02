O Diretor Nacional de Habitação da Caixa Econômica Federal Paulo Antunes, e o governador Reinaldo Azambuja assinaram no final da manhã desta quinta-feira (2) na Governadoria um acordo entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Governo Federal para facilitar o financiamento da casa própria por famílias de baixa renda que ganham até R$2.350,00. O acordo será válido para imóveis da Faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida.

De acordo com a secretária de Estado de Habitação, Maria do Carmo Avezani Lopez o objetivo do acordo é fazer um convênio com a Caixa Econômica Federal para aportar subsídios para famílias de baixa renda no Programa Minha Casa, Minha Vida 3, com financiamento usando o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Ela explica que o acordo faz parte da nova faixa do Governo Federal criada no final do ano passado, a Faixa 1,5, que atenderá famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.350,00. Antes existiam apenas as Faixas 1, destinados às famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00, e a Faixa 2, destinado a famílias com renda entre R$ 2.351,00 e 3.600,00.

A Faixa 1,5 veio para contemplar as famílias que ganham um pouco mais do que as que englobam a Faixa 1, mas que mesmo assim não conseguem comprar sozinhas uma casa no mercado.