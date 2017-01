Câmara lota com ex-demitidos da Omep e Seleta e chegada de prefeito é ovacionada

Os funcionários demitidos da Omep e Seleta lotaram a Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (4) para reunião com os vereadores que fazem parte da comissão que está acompanhando a situação deles. A presença do prefeito era esperada e quando aconteceu, causou gritos e palmas no local.

“Nós estamos aqui para acompanhar o que está acontecendo, vamos juntos, mas é preciso organizar os passos, é interessante se unir. E enquanto não resolver, não tem que abrir Ceinf, tem que se organizar sim, fazer piquete, porque quem cuidou das crianças foram vocês”, afirmou o vereador

“E tem que ser aproveitados esses funcionários, seja com salário na mão ou sem salário e continuar na luta. É uma luta de salários, de diginidade e de fome. Tem gente que não tem nada na geladeira”, afirmou Valdir. “Não estou inflamando nada, mas temos que ver uma decisão”.

No momento da fala de Valdir, e que seriam abertas as inscrições para o público falar, o prefeito Marquinhos Trad chegou a Câmara e causou aclamação dos presentes. Marquinhos parou para ouvir quem estava na Câmara.