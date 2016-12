Diferente do que está sendo divulgado a Câmara Municipal de Campo Grande não terá sessão para votar o aumento dos salários dos vereadores e sim para a revogação de um projeto que já havia concedido o aumento para eles há dois anos. A informação que circula não condiz com a realidade.

O projeto na verdade, que previa o reajuste de até 26,3% nos salários dos vereadores, do prefeito e dos secretários municipais foi votado em 18 de dezembro de 2014, quando em um grande bloco para limpar a pauta o projeto foi um dos discutidos.

O reajuste entraria em vigor em 1º de janeiro de 2017, e com isso o vencimento do prefeito iria para R$ 25,7 mil, dos vereadores passaria de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil. O subsídio dos secretários também seria 26,3% maior, subindo de R$ 8,5 mil para R$ 10,7 mil. Os vereadores, no entanto, entraram num consenso e decidiram pela revogação do projeto.

Convite chama internautas para protestar contra projeto que “não existe”

Um convite apócrifo foi distribuído por assessores do atual prefeito e também por um vereador eleito. Eles usaram as redes sociais convidando a população para fazer pressão contra a votação. Porém, o projeto que será votado é para manter os valores atuais, diferente do que já foi votado.

Serão votados dois projetos, um que fixa os vencimentos do prefeito, vice-prefeita e secretários municipais em R$ 20.412,42 para o prefeito, de R$ 15.308,66 (quinze mil, trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos) para vice e o salário dos secretários municipais, procurador-geral e titulares das entidades da administração indireta – agentes políticos fica fixado em R$ 11.619,70 (onze mil, seiscentos e dezenove reais e setenta centavos).

O projeto foi apresentado pela mesa diretora que tem como presidente o vereador João Rocha (PSDB) e primeiro-secretário o vereador Carlão Borges (PSB).

Segundo os vereadores, há inclusive a possibilidade de discutir a redução dos salários. Será feita uma reunião às 17h na Câmara com os vereadores reeleitos e os que vão iniciar a legislatura em 2017.