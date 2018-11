Nesta terça-feira (20), vereadores de Campo Grande, estiveram reunidos com o governador Reinaldo Azambuja onde foi discutido a construção de uma Arena de Múltiplas Atividades, para fomentar cultura e cidadania.

Atualmente existe a demanda de um local apropriado para eventos e lazer na capital. O intuito é fazer uma obra com espaços para shows e desfile das escolas de samba. “Campo Grande precisa de um Centro de Múltiplas Atividades. Nós não temos um local adequado para shows, para eventos, e a gente vai estruturar isso com a Prefeitura e a Câmara, definir um local, finalizar um projeto, licitar essa obra e executar para ter um espaço de eventos próprios aqui na nossa Capital”, afirmou o governador.

Para os vereadores o Centro poderá trazer grandes eventos para a capital e girar a economia local.

Na reunião governador fez uma prestação de contas das obras e ações realizadas e em andamento no município, em atendimento às reivindicações do Legislativo, e disse ter desejo de continuar com as parcerias com Câmara e Prefeitura nos próximos quatro anos de administração.

O presidente da Casa, João Rocha, destacou a importância da parceria do Governo com o Legislativo que possibilitaram a liberação de dinheiro para reforma do ginásio Guanandizão, destravamento de projetos habitacionais e da construção da Arena em Campo Grande.