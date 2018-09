O capitão do Exército e candidato a deputado estadual pelo PSL, Renan Contar, percorre os quatro cantos de Mato Grosso do Sul com sua motocicleta

O capitão do Exército e candidato a deputado estadual pelo PSL, Renan Contar, percorre os quatro cantos de Mato Grosso do Sul com sua motocicleta. Em entrevista ao JD1 Notícias, Contar afirmou que a iniciativa de usar sua moto para fazer campanha representa o que ele quer fazer, se eleito, “cortar gastos”.

O candidato, que se negou a usar fundo partidário, banca a campanha com seu próprio dinheiro e vê o meio que usa para chegar até as cidades como “um meio econômico”. “Quero mostrar ao povo que não precisei de dinheiro da política para ser eleito e, quando chegar na Assembleia, vou reduzir os gastos e contratar o mínimo de pessoas, mas serão capazes de me ajudarem a desenvolver um bom trabalho”, disparou.

Contar está concorrendo a um cargo público pela primeira vez e tem o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro.

Assim como o brasileiro espera por algo diferente nesta eleição, contar diz que é a favor de uma mudança, e que quer ser um instrumento de atuação na fronteira. “Precisamos olhar pela fronteira, combater o tráfico e contrabando”, disse ao avaliar que é necessário enviar mais militares e melhorar as condições de trabalho, na fronteira.

A iniciativa de disputar o pleito eleitoral contou com o apoio da família e na casa de leis, o candidato quer combater a falta de ética e qualquer forma de corrupção, pois, segundo ele “é uma obrigação fazer isso pela população”.