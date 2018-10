Azambuja e Odilon realizam carreatas no interior do estado

Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, para o segundo turno das eleições 2018, cumprem agenda nesta terça-feira (23) com entrevistas e carreatas na capital e no interior do estado.

Confira a agenda:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

Campo Grande

7h30 - Entrevista na Rádio Difusora Pantanal FM - 101.9

9h30 - Gravação Programa Eleitoral

11H30 - Entrevista para o programa MS Urgente

Sidrolândia

15h30 - Carreata

Odilon de Oliveira (PDT)

Corumbá

8h15 - Coletiva à imprensa local

9h30 - Carreata

11h30- Reunião com representantes da saúde

14h - Reunião com apoiadores

Aquidauna

Período da tarde - Reunião com lideranças

Miranda

Período da noite -Reunião com lideranças