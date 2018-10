Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, para o segundo turno das eleições 2018, cumprem agenda nesta quarta-feira (10) com entrevistas e reuniões.

Confira a agenda

Reinaldo Azambuja (PSDB)

7h30 – Entrevista para Rádio Grupo Feitosa - programa Giro Estadual de Notícias

8h30 – Gravação do programa eleitoral

11h – Entrevista na Rádio Caçula

12h – Entrevista na FM Cidade - programa Noticidade

12h40 – Entrevista para programa Balanço Geral

Odilon de Oliveira (PDT)

7h20 – Entrevista na Rádio FM Capital

9h – Reunião com lideranças de Três Lagoas

10h – Entrevista na Rádio Grande FM, de Dourados

11h15 – Entrevista na TV SBT MS - Tatá Marques

13h30 – Reunião com lideranças do interior

14h às 16h – Reunião com apoiadores

17h – Reunião geral com lideranças da capital