Nesta sexta-feira (28) os candidatos ao Governo do Estado fazem reuniões, concedem entrevistas, caminhadas e fazem gravações.

Quase todos os candidatos cumprem agenda no interior, somente os candidatos Odilon de Oliveira (PDT) e Marcelo Bluma (PV) tem agenda exclusivamente na capital. Confira a agenda:

Governandor

Reinaldo Azambuja (PSDB)

– Corumbá

7h30 - Entrevista radio nova clube

9h - Sessão conselho seccional OAB-MS

- Dourados

18h30 - Reunião com mulheres

19h - Reunião política com militância 45

20h30 - Reunião com Roberto Razuk

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

8h – Visita a empresa União Plástico.

9h – Apresentação do candidato para os conselheiros da OAB/MS.

- Nova Andradina

13h – Caminhada no comércio do município de Nova Andradina.

14h30 – Entrevista para rádio de Nova Andradina.

- Naviraí

16h – Caminhada e visita ao comércio do município de Naviraí.

19h – Reunião do candidato a Deputado Estadual Pinduca

20h – Reunião Clube Nipponico

Odilon Oliveira (PDT)

- Campo Grande

9h – Entrevista para a Rádio CBN 93,7

10h – Agenda interna

Tarde – Gravação

Noite – Reuniões políticas

Humbero Amducci (PT)

- Coxim

8h – Entrevista Vale FM

8h30 – Caminhada comércio

10h - Entrvista FM Pantaneira

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

8 hs - Reunião com equipe da campanha.

9 hs - Participação para assinatura pacto (OAB).

11 hs - Entrevista no SBT- MS (Povo na TV).

13h30 às 16h30 - Gravação com candidatos à Deputado Federal.

17 hs - Assinatura do termo de compromisso com o segmento da Cultura no MS.

(*) Os compromissos do candidato João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.