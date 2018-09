Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em alguns na capital e no interior, nesta segunda-feira (17).

Entre os demais compromissos estão: caminhadas, reuniões, gravações, debates e a recepção de um dos presidenciáveis. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

Gravação de Programa eleitoral e reuniões internas com equipes de campanha

Junior Mochi (MDB)

8h30 – Aeroporto Internacional de Campo Grande – Recepção ao candidato para o governo federal, Henrique Meirelles (MDB)

9h – Coletiva na sede da FIEMS junto com o candidato à Presidência

9h30 – Reunião com empresários dos setores industrial, comércio e agropecuário de Mato Grosso Do Sul

11h30 – Visita ao Mercado Municipal

- Ponta Porã

15h – Reunião com Meirelles na Associação Comercial de Ponta Porã

16h - Caminhada no comércio de Ponta Porã

Odilon de Oliveira (PDT)

- Dourados

9h – Reunião com lideranças de movimento sindical

10h – Concentração para carreata com caminhada (Início da Av. Marcelino Pires)

12h – Parada para o almoço

13h – Carreata com caminhada

20h – Debate na Rádio Grande FM 92,1 Dourados

Humberto Amaducci (PT)

8h – Reunião Interna

13h – Viagem para debate em Dourados

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.