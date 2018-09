Nesse sábado (28), os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul fazem reuniões, concedem entrevistas, caminhadas e visitam eleitores.

Quase todos os candidatos cumprem agenda no interior, somente o candidato Marcelo Bluma do PV tem agenda exclusivamente na capital. Confira a agenda:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Dourados

8h – Entrevistas para a rádio e o site dourados News

8h40 – Entrevista rádio 94 FM

9h30 – Saída para jardim

-Jardim

10h – Reunião política na Usina Clube

- Guia Lopes da Laguna

13h30 – Reunião com lideranças políticas e população no salão do Assis

- Rio verde

17h – Reunião com lideranças políticas e população no bairro Nova Rio Verde

- Coxim

20h – Reunião com lideranças políticas e população na casa de show Boemia

Junior Mochi (MDB)

- Dourados

8h – Entrevista na Rádio Católica de Dourados FM 95.7

9h – Agendas com deputado estadual Renato Camara MDB

- Glória de Dourados

13h – Visita no município de Glória de Dourados

- Fátima do Sul

15h30 – Visita no município de Fátima do Sul

- Antônio João

20h – Reunião no município de Antônio João

Odilon de Oliveira (PDT)

- Maracaju

08h30 – Entrevistas em rádios

09h30 – Caminhada nos bairros

15h – Agenda interna

Humberto Amaducci (PT)

- Três Lagoas

7h30 – Caminhada Feira Livre

8h30 – Caminhada nas ruas João Dantas Figueiras e Yamaguti Kankit

- Água Clara

15h30 – Caminhada pelo comércio do centro com concentração em frente a prefeitura

- Ribas do Rio Pardo

18h – Reunião ampliada com assentados, acampados e lideranças locais

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

7 horas – Reunião e assinatura com os representantes para Defesa da Primeira Infância.

8 h - Gravação com os candidatos à deputados estaduais

14h – Adesivagem

(*) Os compromissos do candidato João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.