Os candidatos ao governo estadual realizam caminhadas em algumas cidades do interior, neste sábado (15).

De acordo com a agenda divulgada pela assessoria, apenas o candidato do PSDB não tem agenda externa hoje. Confira:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

*o candidato passará o dia gravando programa eleitoral

Junior Mochi (MDB)

- São Gabriel do Oeste

8h - Caminhada no comércio e lançamento da candidatura de Rose Pires

- Coxim

14h30 - Bate-papo com a população juntamente com Eduardo Rocha

- Sonora

19h - Bate-papo com a população

Odilon de Oliveira (PDT)

- Nova Andradina

9h – Carreata

10h – Caminhada no comércio

11h às 12h – Entrevistas em rádios

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

6h – Visita ao Indubrasil

8h – Caminhada no Indubrasil

16h – Visita a Comunidade Quilombola Chácara Buriti

19h – Reunião na “casa da Idalina”

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.