Os candidatos ao Governo do Estado e ao Senado Federal cumprem agenda em Campo Grande, Corumbá e Bandeirantes nesta terça-feira (28).

Entre os compromissos se destacam reuniões, gravações e entrevistas. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

8h - Agenda Interna

14h – Gravação de entrevista na UEMS.

19h – Lançamento da campanha do deputado Beto Pereira (PSDB).

Odilon de Oliveira (PDT)

7h20 às 8h – Entrevista em rádio

9h às 9h30 – Reunião com apoiadores

10h às 12h – Caminhada na avenida Cel. Antonino

13h às 14h – Agenda interna

14h às 18h – Gravação

19h – Reunião de núcleo de base

Humberto Amaducci (PT)

9h - Caminhada no bairro paulo Coelho Machado

15h - Entrevista na UEMS

16h - Caminhada no bairro Santo Eugenio

19h - Seminário do Programa de Governo - Auditório da FETEMS

Marcelo Bluma (PV)

9h - Entrevista na Rádio AM 1440, em Bandeirantes

10h - Gravação do programa eleitoral para TV

14h às 18h - Gravação do programa eleitoral para rádio

Senador

Dorival Betini (PMB)

O candidato cumpre agenda em Corumbá e os compromissos não foram divulgados até o fechamento desta agenda

Gilmar da Cruz (PRB)

9h - Sessão Ordinária

14h30 - Reunião Interna

16h - Gravação Programa Eleitoral de Rádio e TV

19h - Visita Bairro Mata do Jacinto



(*) Os compromissos do candidato Junior Mochi (MDB) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.