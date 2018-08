Nesta quinta-feira (23), os candidatos a governador e senador pelo Mato Grosso do Sul, cumprem agenda em Campo Grande, Três Lagoas, Mundo Novo, Itaquiraí e Dourados, Antônio João e Ponta Porã.

Entre os compromissos, se destacam as reuniões, entrevistas, gravações e recepção de candidato à Presidência da República. Confira:

Governadores

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

9h - I Congresso da ESA/MS de 2018 (Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo)

19h - Abertura do V Encontro da ABMCI Centro-Oeste - Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (Auditório da ADEPMS)

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

7h - UCDB Notícias

9h - Sessão Plenária

12h - Reunião de Campanha

- Três Lagoas

19h - Painel de propostas da ACI em Três Lagoas

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

6h às 8h – Visita ao Ceasa

9h às 12h – Agenda interna

14h às 17h – Gravação

18h30 às 21h – Ato político com Ciro Gomes

Humberto Amaducci (PT)

- Mundo Novo

8h às 12h – Gravações para horário político eleitoral

- Itaquiraí

15h30 – Reunião com comerciantes no Rodeo Country Bar

16h30 – Caminhada pela cidade, concentração no Rodeo Country Bar

- Naviraí

19h – Reunião na casa da dona Lourdes - Rua Benjamim Domingos, 690 - Bairro Odercio de Matos

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

9h – Entrevista no site Top Mídia News

14h às 17h – Gravação do programa eleitoral

19h – Reunião com candidatos a deputado federal

João Alfredo (PSOL)

- Três Lagoas

15h - Reunião com militantes

19h - Atividade promovida pela associação comercial

Senadores

Marcelo Miglioli (PSDB)

- Antônio João

17h - os compromissos do candidato, nesta cidade, ainda não foram divulgados

- Ponta Porã

19h30 - os compromissos do candidato, nesta cidade, ainda não foram divulgados

Waldemir Moka (MDB)

- Dourados

Reuniões às 15h, 16h, 18h, e 19h30

Dorival Betine (PMB)

- Campo Grande

09h – Entrevista na rádio CBN

Gilmar da Cruz (PRB)

- Campo Grande

9:00hs - Sessão Ordinária (Câmara Municipal)

13:00hs às 16:00hs - Gravações

18:30hs às 19:30hs - Coletiva à imprensa e ato político com o candidato à Presidência da República, Ciro Gomes

(*) Os compromissos dos candidatos ao Senado, Nelsinho Trad (PTB), Mário Fonseca (PC do B), Thiago Freitas (PPL), Humberto Figueiró (Podemos) , Anísio Guato (PSOL), Soraya Thronicke (PSL), Sérgio Harfouche (PSC) e José Orcírio Miranda dos Santos (PT) não foram divulgados até o fechamento desta agenda ou ainda não iniciaram os compromissos oficiais de campanha.