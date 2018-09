Nesta terça-feira (18) os candidatos a governador cumprem agenda eleitoral e governamental em todo o estado.

Entre os compromissos de campanha estão visitas, entrevistas e caminhadas. Confira a agenda:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

(*) O candidato cumpre agenda do governo nesta terça-feira

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

7h30 - Visita a indústria de móveis Movflex

9h30 - Sessão plenária na Assembleia Legislativa

13h - Visita a fábrica jovens uniformes

15h - Caminhada no bairro Coophavila

16h - Gravação de programa na VCA

18h - Bate-papo com jovens das atléticas das universidades

19h - Bate-papo com enfermeiros

20h30 - Bate-papo com a população do Bairro Carandá Bosque

21h - Bate-papo com coxinenses

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

9h – Assembleia Legislativa

10h às 11h – Entrevista ao jornal Correio do Estado

12h às 13h – Entrevista na rádio Capital 95,9 FM

14h – Agenda com equipe filmagem SP

16h – Reunião com proporcional

17h - Agenda interna

19h às 20h – Reunião política

Humberto Amaducci (PT)

- Dourados

8h às 9h – Visita Imprensa – Jornais virtuais

9h30 – Caminhada no bairro Água Boa

14h às 15h30 – Visita aos jornais impressos

16h – Caminhada na Avenida Marcelino Pires

18h30 – Encontro com as mulheres

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.