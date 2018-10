A partir deste sábado (13), a prisão de candidatos que concorrem o segundo turno está proibida de acordo com a Justiça Eleitoral. Segundo o calendário eleitoral, nenhum candidato poderá ser preso ou detido. A exceção é em situação de flagrante.

A imunidade é para assegurar ao candidato o direito ao pleno exercício da democracia, impedindo que ele seja afastado da disputa eleitoral por prisão ou detenção que possa ser posteriormente revista.

No caso do eleitor, a proibição de prisão começa a valer em 23 de outubro. As exceções são flagrante, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. O segundo turno das eleições para governador de Mato Grosso do Sul e presidente acontece em 28 de outubro.