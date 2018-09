Algumas cidades do interior do estado recebem a visita de candidatos

Os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul aproveitam o desfile de 7 de setembro para ficar mais perto dos eleitores e ouvir suas revindicações nesta sexta-feira (7).

Entre os compromissos nas cidades do interior se destacam reuniões e entrevistas. Confira:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

08h45 – Desfile Cívico em Comemoração aos 196 anos da independência brasileira

Local: rua 13 de Maio, esquina com a av. Afonso Pena

- Água Clara

15h – Reunião Política

Local: Recinto do Texas – av. Benevenutto Ottoni, 757 – bairro Jardim Primavera

- Três Lagoas

17h20 - Carreata do Aeroporto até a Vila Vicentina

19h - Reunião Política

Local: rua Bruno Garcia s/n, Jardim Primaveril

21h - Reunião com empresários

Junior Mochi (MDB)

- Dourados

8h – Desfile de 7 de Setembro

- Laguna Carapã

11h – Reunião com lideranças do município

15h – Reunião com o diretório municipal do MDB

- Bonito

18h – Entrevista a uma estação de rádio

19h – Reunião com lideranças do município

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

18h às 19h – Visita à feira do Jardim Novos EstadoS

19h às 20h – Lançamento de campanha proporcional

Humberto Amaducci (PT)

- Corumbá

9h - Desfile de 7 de Setembro

- Miranda

19h - Reunião com apoiadores

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.