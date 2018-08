Três candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul participam de roda de entrevistas da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (24).

Reuniões, comício e gravações também estão entre os compromissos de hoje. Confira:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

10H30 - Roda de Entrevistas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

7h- Reunião com coordenação de campanha

9h - Roda de Entrevistas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

- Coxim

16h - Caminhada em Coxim

17h - Adesivagem da Campanha na Concha Acústica em Coxim

19h - Comício de Lançamento de Candidatura em Coxim

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

8h às 9h – Entrevista em rádio

9h às 12h – Gravação

15h às 16h – Roda de Entrevistas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

17h às 18h – Agenda interna

19h – Reunião de núcleo de base

Humberto Amaducci (PT)

- Naviraí

8h – Caminhada Bairro Vida Nova

- Caarapó

11h30 – Entrevista na rádio local

15h – Aty Guassu – Aldeia Guyra Roka

Senador

Valdemir Moka (MDB)

- Coxim

15h - Adesivagem na concha acústica

16 - Início da caminhada na avenida Virginia Ferreira (Posto Luzitano)

19h - Bate papo com a população - Rua Dama da Noite, Vila Bela (Antigo Império da Carne)

Dorival Betini (PMB)

- Campo Grande

Reuniões e atendimento no diretório estadual do PMB

Gilmar da Cruz (PRB)

- Campo Grande

8h às 10h - Reunião Interna

13h às 15h - Gravações

18h - Reunião Tijuca

(*) Os compromissos dos candidatos, Marcelo Bluma (PV), João Alfredo (PSOL), Marcelo Miglioli (PSDB) Nelsinho Trad (PTB), Mário Fonseca (PC do B), Thiago Freitas (PPL), Humberto Figueiró (Podemos) , Anísio Guato (PSOL), Soraya Thronicke (PSL), Sérgio Harfouche (PSC) e José Orcírio Miranda dos Santos (PT) não foram divulgados até o fechamento desta agenda ou ainda não iniciaram os compromissos oficiais de campanha.