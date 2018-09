Os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em Campo Grande, Anastácio, Aquidauana, Miranda e Corumbá, nesta quarta-feira (5).

Nas cidades, os eleitores terão a oportunidade de conhecer, de perto, a proposta de cada candidato durante as reuniões e caminhadas que serão realizadas. Confira a agenda:

Governador

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

11h30 – Reunião com produtores da região de Bandeirantes

Local: Diretório Regional do PSDB – Av. João Ministro Arinos, 156 – Chácara Cachoeira.

19h – Lançamento da campanha do Chiquinho Telles

Rua Genciana, 300 – Bairro Moreninha III

20h30 – Reunião Política com professor Beto Telles

Av. Dos Cafezais, 1779 – Bairro Marajoara - próximo a Moreninha 3

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

8h30 - Programa a bronca do Eli – Diamante FM 98.7

9h30 - Sessão plenária na Assembleia Legislativa

14h - Gravação

17h - Reunião com grupo hoteleiro

18h15 - Reunião com amigos do Junior Mochi

20h - Visitar Feira Central de Campo Grande

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

9h – Caminhada no comércio de Campo Grande

- Miranda

11h – Saída de Campo Grande para Miranda

14h – Caminhada no comércio

16h – Entrevista em rádio comunitária

17h – Reunião com apoiadores

Humberto Amaducci (PT)

- Anastácio

8h – Inauguração de comitê na avenida Manoel Murtinho

- Aquidauana

9h – Caminhada no centro de Aquidauana

14h30 – Visita à aldeia Bananal

- Corumbá

19h – Reunião com Amaducci, Zeca, Machado e candidatos do PT

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.

*matéria alterada para acréscimo de informações as 8h53.